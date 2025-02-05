◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール4日目(4日、宮崎)巨人は4日に第1クールを終了。5日に休養日をはさみ、6日から第2クールを迎えます。第1クールの最終日となった4日にはキャンプ初のライブBPを実施。堀田賢慎投手が投手陣一番乗りで打者と対し、秋広優人選手、萩尾匡也選手、ドラ3ルーキー荒巻悠選手に向けてボールを投じました。ライブBPを終えて堀田投手は「角度をつけながら投げるというのを去年の秋から自主トレまで取り