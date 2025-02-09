¸¤»ô°ì¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹¥¤­¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î¿Í¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èà¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£ ²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ 59ÏÃ Åí»Ò¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°­¿Í°·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Âç¤­¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥Ï¥¸¥á¡£¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÄ¾»ë¤Ç¤­