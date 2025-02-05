¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023¡Ë¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ê³ÎÄê¿ô¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à°ø½ç°Ì¤ÎÂè5°Ì¤ÏÇÙ±ê¡¢Âè6°Ì¤Ï¸íÓëÀ­ÇÙ±ê¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î8.6%¤òÀê¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢°å³ØÇî»Î¤Ç¸ÆµÛ´ïÀìÌç°å¤ÎÂçÃ«µÁÉ×ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÂç¤­¤Ê·¹¸þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¹âÎð¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÂçÃ«ÀèÀ¸¤¬ÇÙ±ê¡¦¸íÓëÀ­ÇÙ±ê¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á