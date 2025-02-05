イチローさん【ニューヨーク共同】イチローさんに投票しなかった1人は謎のまま―。今年の米国野球殿堂入りメンバーを選出する記者投票の内訳が4日に公開され、全394人の中で公表を許可した321人は全て米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさんを選んでおり、ただ1人投票しなかった記者は結局判明しなかった。1月21日の殿堂入り発表で、イチローさんの得票は393で史上2人目の満票に1票届かなかった。イチローさんは