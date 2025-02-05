４日のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に初出演した女優にネットが沸いた。冒頭で司会の鈴木奈穂子アナウンサーが「さっそくきょうのゲストを紹介いたしましょう。イモトアヤコさんと、あさイチ初登場・武田玲奈さんです」と言うと、スタジオは思わず「おおっ」と声がもれた。この日のテーマは「写真うつり」。武田玲奈は放送終了後に自身のインスタグラムで「あさイチ！初めて参加させてもらいました」