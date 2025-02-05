文春を熱心に後追いフジテレビの系列局でフジ・メディア・ホールディングス（FMH）の持分法適用会社である大阪・関西テレビが、番組とYouTubeで、『週刊文春』を激しく批判している。中居正広氏（52）の女性トラブルの記事を一部訂正したからだが、それでは関テレは過ちをおかしたことはないのだろうか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】土地だけで7億5000万円！フジのドン「日枝久」の大豪邸