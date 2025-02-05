除雪による自治体格差がある2025年1月、太平洋側では春のような陽気が続いたのに対し、日本海側や北東北は稀に見る大雪に見舞われた。一夜で数十センチもの雪が積もることが珍しくない雪国では、毎朝のように雪かきを行う光景が見られる。また、自治体から依頼を受けた業者によって除雪車と呼ばれるブルドーザーが運行され、生活道路の除雪が行われている。【写真】道路の両側に壁のように…稀に見る大雪に見舞われている青森県