NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2875.80（+18.70+0.65%） 金４月限は続伸。時間外取引では、米国が中国に対し、１０％の関税を課すとの報道があるなか、高値警戒感から反落となり、欧州時間は１０ドル超の下落で推移。日中取 引では序盤から下げ幅を縮小の動きとなった。昨年１２月のＪＯＬＴ求人件数が事前予想を下回り、米１０年債利回りが小幅に低下、ドル安となったことで地合いを引き締め、高値を更新の動