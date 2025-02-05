日本時間６時４５分にNZ雇用統計（2024年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（2024年 第4四半期）06:45 予想5.0%前回4.8%（失業率) 予想-0.2%前回-0.5%（雇用者数増減（前期比）) 予想-0.9%前回-0.4%（雇用者数増減（前年比）)