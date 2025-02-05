NY株式4日（NY時間16:27）（日本時間06:27） ダウ平均44556.04（+134.13+0.30%） S＆P5006037.88（+43.31+0.72%） ナスダック19654.02（+262.06+1.35%） CME日経平均先物39095（大証終比：+325+0.83%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。市場はトランプ関税のヘッドラインに一喜一憂しているが、前日はメキシコに続き、カナダも関税賦課が３０日間延期となった。ただ、中国には予定