2月5日、東海地方にはこの冬一番の強い寒気が流れ込み、岐阜県では大雪となっていて、愛知県でも警報級の大雪となる可能性があります。この冬一番の強い寒気の影響で、岐阜県では山地を中心に雪が降り、岐阜県白川村では、5日午前5時現在の積雪が228センチとなっています。午前5時現在、郡上市や本巣市、関市、揖斐川町、高山市、白川村に大雪警報が出されています。岐阜県で6日午前6時までの24時間に降る雪の量は、いずれ