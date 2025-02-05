全国Ｂ型肝炎訴訟熊本弁護団の口座から約３６８万円を横領したとして、熊本県警は４日、熊本市東区、元弁護団代表の元弁護士内川寛容疑者（６３）を業務上横領容疑で逮捕した。「資料などではっきりしているなら争うことはない」と供述しているという。発表によると、内川容疑者は弁護団代表だった２０１８年５〜１２月、同訴訟の和解金を管理する複数の弁護団名義の預金口座から１２回にわたり払い戻した現金のうち、約３６８