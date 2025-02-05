違法オンラインカジノへの賭け金など約42億円をマネーロンダリング（資金洗浄）した疑いで、男らが逮捕されました。吉原秀明容疑者（44）ら3人は2024年、オンラインカジノへの賭け金など42億円を複数の口座に移し替え、マネーロンダリングした疑いが持たれています。3人は賭け金の出し入れを行う業者で、手数料として47億円の利益を得ていたとみられています。