■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4978) リプロセル 東証グロース (7267) ホンダ 東証プライム (6632) ＪＶＣケンウ 東証プライム (6526) ソシオネクス 東証プライム (4272) 日化薬 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (7014) 名村造 東証スタンダード (461