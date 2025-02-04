「アミリ（AMIRI）」が、「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」とのコラボレーションスニーカーを2月8日に発売する。アミリの店舗のほか、メゾン ミハラヤスヒロ東京店・大阪店、メゾン ミハラヤスヒロによるコンセプトショップ「マイフットプロダクツ（MY Foot Products）」と「メゾンエムワイラボ（Maison (MY) Labo.）」で取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボアイテムは、アミリのスケル トップ ロー（S