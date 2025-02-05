この記事をまとめると ■インドの首都デリー市内を走るクルマを見てみると圧倒的にスズキ車が多かった ■中国系メーカーではBYDより上海汽車系のMG車が多い ■過酷な環境に晒されているが日本車が壊れにくい印象だ インドではどんなクルマが走ってる？ 海外に出かけるとポイントを見つけ、必ず通りを走るクルマの定点観測を行っている。やり方は、歩道橋を見つけてそこから下を通るクルマをウォッチ……といった具合だ。 非常