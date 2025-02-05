俳優の木村拓哉（52）と歌手の工藤静香（54）が5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、次女のモデルで女優のKoki,の22歳の誕生日を祝福した。工藤は、赤ちゃんのKokiを抱く写真を投稿。スティービー・ワンダーのヒット曲「ハッピー・バースデイ」をBGMに「豆アマゾン22歳Happy birthday!!」とつづった。また、木村も寄り添って笑顔のKoki,とのほのぼの父娘2ショットを投稿「happy birthday!22nd」とつづった