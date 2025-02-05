タレントのギャル曽根（39）が4日に放送されたテレビ朝日系「家事ヤロウ!!!」（後8・10）に出演。節約時短レシピにレギュラーメンバーが絶賛した。子供8人の大家族ママに密着し、ギャル曽根が「節約時短レシピ」として「爆速たこ焼き」を伝授。通常であれば約30分かけて完成する「たこ焼き」だが、ギャル曽根が伝授する「爆速たこ焼き」はたったの約4分で完成するとした。大家族ママにVTRを見守っていたバカリズムやカズレー