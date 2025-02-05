大阪・関西万博の前売りチケットの販売が低迷していることを受けて、大阪府の吉村知事は5日、石破総理と面会し、「当日券」の導入を検討することなどを要望する見通しです。万博の前売りチケットの販売は、先月29日時点でおよそ766万枚と、目標の半分程度にとどまっています。また、チケットの購入やパビリオンの予約について、「手続きが複雑」などと指摘されています。こうした懸念を受けて、大阪府の吉村知事らは5日、