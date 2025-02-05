今季最強寒波の影響は5日も続きます。日本海側を中心に災害級の大雪に警戒が必要です。全国的な大雪の影響が空の便にも出ています。全日空では羽田と福岡や富山などを結ぶ路線で合わせて7便が欠航し、およそ900人に影響が出ます。日本航空では3便が欠航し、およそ250人に影響が出ます。高速道路では北陸自動車道などの一部区間で通行止めとなっています。高速道路各社は車が動けなくなると大規模な車両の滞留が発生する