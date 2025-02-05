静岡県で猛スピードを出していた警察の公用車が追突事故を起こしました。車を運転していたのは男性警部で、追突された男性は、この警部の事故後の対応に怒りをあらわにしました。◇先月30日、事故の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像に映っていたのは、猛スピードで走ってきた車が勢いよく追突する様子です。追突された車は180度回転してしまいました。事故が起きる直前には、時速30キロほどで走る被害者の車の後ろに、