愛知県大口町で2月4日、高齢女性を原付バイクではねてそのまま逃げたとして、45歳の会社員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、江南市の会社員・江口達也容疑者(45)で、4日午前7時過ぎ、大口町下小口の県道で、歩いていた86歳の女性を原付バイクではねて、そのまま逃げた疑いが持たれています。女性は散歩中だったとみられ、右腕を骨折するなどの重傷です。警察によりますと、江口容疑者は4日午後になって江南署に「バ