フリーアナウンサーの皆藤愛子が4日にインスタグラムを更新。白いスカートにセーターを着用したかわいらしい“におうだち”を披露し、反響が寄せられている。【写真】笑顔で美ワキ全開の皆藤愛子、大胆ショット皆藤はこの日、「#におうだち」とハッシュタグをそえて階段の踊り場での立ち姿を投稿した。この投稿に、ファンからは「カワイイ」「愛ちゃん白を着ると透明感が倍増しますね」「ステキです」「癒やされます」などの