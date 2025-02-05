King ＆ Princeの永瀬廉が主演する火ドラ★イレブン『御曹司に恋はムズすぎる』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第5話が4日に放送。ラストの展開に反響が集まっている。【写真】『御曹司に恋はムズすぎる』第5話を写真で振り返り！本作は、大手アパレルメーカーの会長の孫として、思いっきり甘やかされ自由奔放に生きてきた御曹司が、真逆の環境で生まれ育ってきたド庶民女子と同僚になり、ともに子ども服作りに取