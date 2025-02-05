芳根京子が主演するドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系／毎週火曜22時）の第4話が4日に放送され、主人公の研修医・若月まどか（芳根）ががん患者の成田友梨（佐々木希）に寄り添う姿が描かれると、ネット上には「まどか、いい医者になるよ…」「今週も涙」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】第4話にゲスト出演した佐々木希3科目となる泌尿器科でまどかは