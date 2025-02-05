昨季ツアー2勝目の山内日菜子、着物姿で祝勝会に登場女子プロゴルフの国内ツアーは、開幕まであと1か月ほどとなった。オフの間“ゴルフロス”を過ごしてきたファン向けに、選手の近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。山内日菜子（ライク）が披露した着物姿に、ファンから「女神さま、美しすぎます」「惚れ直してしまった」と喜びのコメントが集まっている。昨年11月の伊藤園レディスでツアー通算2勝目を挙げた28歳の