「自分に合うサイズの洋服がなかなか見つからない」と悩む低身長さんにおすすめしたいアイテムを【studio CLIP（スタディオクリップ）】で発見！ 今回ピックアップしたのは、軽やかなシアー素材でレイヤードコーデに活躍しそうな「トップス」。低身長さん向けにデザインされているため、サイズの心配なく着られそう。春先まで使えそうなアイテムをぜひ今のうちにチェックして。 透明感が魅力のシアートッ