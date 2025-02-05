◇カーリング日本選手権第３日（４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグで、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが、１日２連勝で２次リーグ進出を決めた。初戦の札幌国際大に１０―３で今大会の初勝利を挙げると２試合目のチーム大阪にも１２―５の圧勝。２日の初戦を落とし、負けられない一戦だったが、世界の一線で見せつけてきた底力で、しっかり修正した。今大会で４位以下だとミラノ・コルティナ五輪への道