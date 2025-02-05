2005年に単行本が刊行され、2008年に初文庫化された伊坂幸太郎さんの初期代表作『死神の精度』。デビュー25周年となる2025年に新装版で再文庫化された本作について、著者にお話を伺いました。【写真】この記事の写真を見る（2枚）『死神の精度』新装版は2025年2月5日発売©文藝春秋天使は優等生感がありすぎるから、主人公は「死神」に決定──第一編「死神の精度」は、デビューから丸3年経った2003年末に雑誌掲載されまし