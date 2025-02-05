ベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で知られる話題の文芸評論家、三宅香帆さんは「山岸凉子先生は、私にとって神様です！」と熱く語ります。【写真】この記事の写真を見る（4枚）「花の24年組」と呼ばれた少女漫画界のレジェンドのひとりである山岸さんの代表作としては、バレエ漫画『アラベスク』『テレプシコーラ／舞姫』や、厩戸王子（聖徳太子）を描いた『日出処の天子』が挙げられますが、ホラー漫画家