2024年に劇的に増えた白星…秋葉監督が選手へ植え付けた根本的な意識2023年シーズンに20勝14分8敗という成績で4位だった清水エスパルスは、試合数が4試合減った24年に26勝4分8敗という成績でJ2優勝を果たし、3シーズンぶりのJ1復帰を掴んだ。引き分けていた試合を見事白星に変えた清水だが、24年シーズンは1点差の勝利が15試合と、勝負強さが光った。チームを率いた秋葉忠宏監督は、どのように勝ちきれなかったクラブに勝負強さ