もがみ型を上回るハイペースで建造されます。次期護衛艦「新型FFM」の新たなイメージが公開防衛装備庁は2025年1月30日、研究開発事業の概要を紹介する「研究開発パンフレット」を刷新したと発表。この中で、海上自衛隊の次期護衛艦となる「新型FFM」の新たなイメージを公開しました。従来のあさぎり型護衛艦（画像：写真AC）。新型FFMは現在建造が続いている、もがみ型護衛艦と外観がよく似ていますが、各種の海上作戦能力が向