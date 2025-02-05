地震や台風などの自然災害で停電が起こってしまった際、頼りになる“灯り”はありますか？せっかく災害用のライトを備えていても、押入れや物置などの目につかない場所にしまってあると、いざというときすぐに取り出せず困ってしまうかも…。ライト付き目覚まし時計の「LANTERNCLOCK（ランタンクロック）」（実勢価格：5500円前後）は、普段は目覚まし時計として、災害時にはランタンとして活躍してくれる2in1のアイテム。普段か