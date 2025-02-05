【ニューヨーク＝小林泰裕】４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１３４・１３ドル高の４万４５５６・０４ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げへの期待から３営業日ぶりに上昇した。４日に発表された米国の求人件数に関するデータが市場予想を下回り、労働市場の過熱感が沈静化しつつあるとの見方が広がった。ＦＲＢが利下げを進めやすくなったとの観測から米長期金利が低下し