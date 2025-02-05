今週土曜日に迫ったFUJIFILM SUPER CUP。Jリーグの新シーズン幕開けを告げるこの一戦は、日本テレビ系28局による全国ネットで生中継されます。ここで、テレビ放送の注目ポイントを5つご紹介します。1:2025年シーズンのJリーグを占う一戦J1連覇中のヴィッセル神戸は、昨季JリーグMVPの武藤嘉紀選手が残留。エース大迫勇也選手も健在の中、この試合でJ1リーグ3連覇に向け好スタートを切れるのでしょうか？一方、スキッベ体制となって