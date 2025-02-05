医療ジャーナリストの長田昭二氏（59）は「余命半年」の宣告を受けながら執筆活動を続けている。今回は、2025年を迎えての体調や意識の変化について綴った。【画像】筆者の抗がん剤「ザイティガ」と「イクスタンジ」◆◆◆経口の抗がん剤を切り替えることに1月も東海大学医学部附属病院に行ってきた。まず1月15日の水曜日。この日は口腔外科だけの受診で、予定していた右下の一番奥の歯を抜いた。主治医の小路医師©文