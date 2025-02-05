昭和史研究家・保阪正康氏が、アメリカという国家の「本質」について考察する。【画像】異能の存在・キッシンジャー元国務長官◆◆◆アメリカン・デモクラシーを問い直す戦後、私たちはアメリカン・デモクラシーをデモクラシーの手本として受け入れてきたが、それは占領前期と占領後期ではまったく性格を変えている。前期の方向性は民主化、非軍事化であり、後期は軍事をともなう反共主義であった。つまり、アメリカン・