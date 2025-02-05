アメリカハイテク株の大幅下落をもたらした中国の新興企業・ディープシークの格安生成AIは、今後のAI開発のゲームチェンジャーとなるのか。【写真を見る】中国「DeepSeek」開発の低コスト生成AIが米に衝撃…AI開発の“ゲームチェンジャー”になるか その実力は？【Bizスクエア】「ディープシーク」生成AI アメリカに衝撃…低価格で高性能？トランプ大統領：ある中国企業が、より高速なAIをはるかに低コストで開発した。ディープシ