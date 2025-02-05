ヒルトン京都は、「ストロベリーハーベスト デザートビュッフェ」を4月6日まで開催する。目の前で焼き上げるクレープや好みの餡で包むいちご大福をはじめ、農園から直送される新鮮な京都産いちごを使用したスイーツなど20種のほか、セイボリー5種が揃う。メニューの一例は、「ストロベリーゼリー」、「ストロベリームース」、「抹茶チョコレート＆ストロベリーシュー」、「抹茶チョコレート＆ストロベリーシュー」、「ストロベリー