けさの小屋。規制は解かれ、ひっそりとしている。 【写真を見る】酒田市の居座りクマ逃走熊は警察が警備もかいくぐる現場の倉庫は規制解除も周囲でパトカーが警戒呼びかけ（山形） 酒田市によると、おととい市内に出没し、市内安田の民家の小屋に入り込んで立てこもっていたクマが逃走した。 4日の午後10時18分ごろ、クマは立てこもっていた小屋から逃走した。警察が追跡したが、東側に逃げたという。 付近を警察が