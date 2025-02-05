4日、英3部のバーミンガムは、横山歩夢がベルギーのヘンクにレンタル移籍すると発表した。期間は2024-2025シーズン末まで。J1で最速スピードも叩き出した21歳の横山は、昨夏にサガン鳥栖からバーミンガムへ移籍。公式戦19試合で4ゴールをマークしていたが、リーグ戦では10試合で計162分ほどしかプレーできていなかった。そうしたなか、『Birmingham Mail』は、「バーミンガムが横山をレンタルさせた理由」という記事を伝えていた。