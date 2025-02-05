スウェーデンの教育施設で銃撃事件があり、約10人が死亡しました。スウェーデンの警察は、中部の都市エーレブルの教育施設で4日、銃撃事件が発生し、10人程度が死亡したと発表しました。被害者の年齢やけが人の数など詳しいことは分かっていませんが、警察は容疑者が死者の中に含まれている可能性が高いとしています。AP通信によりますと、現場は数学や物理といった成人向けの学科のほか、移民を対象としたスウェーデン語の授業な