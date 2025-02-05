アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相との首脳会談に臨み、パレスチナ自治区ガザの恒久的な停戦の実現に向け、意見を交わす見通しです。会談では、ガザの恒久的な停戦や中東地域の安定に向け、意見が交わされる見通しです。ただ、ネタニヤフ氏は必要があれば戦闘を再開することを示唆していて、トランプ氏も「停戦が維持される保証はない」と寄り添う姿勢を見せるなど、会談の行方は流動的です。トランプ氏が大