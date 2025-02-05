神武天皇、教育勅語、万世一系、八紘一宇……。私たち日本人は、「戦前の日本」を知る上で重要なこれらの言葉を、どこまで理解できているでしょうか？右派は「美しい国」だと誇り、左派は「暗黒の時代」として恐れる。さまざまな見方がされる「戦前日本」の本当の姿を理解することは、日本人に必須の教養と言えます。歴史研究者・辻田真佐憲氏が、「戦前とは何だったのか？」をわかりやすく解説します。※本記事は辻田真佐憲『「戦