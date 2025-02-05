グランエースに反響集まる！2019年12月、日本市場に登場したトヨタ「グランエース」は、海外専用モデルである6代目ハイエース（H300系）をベースに開発された大型セダンです。その圧倒的なサイズ感と豪華な内装により、主に法人向けの高級送迎車として支持を得ましたが、2024年4月に生産終了しました。しかし、そのパッケージにネット上では現在も様々な反響が寄せられています。4列シート8人乗り仕様もあるトヨタ「グラ