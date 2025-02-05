ＴＢＳの出水麻衣アナウンサーが４日までに自身のＳＮＳを更新。鬼ポーズをする番組オフショットを公開した。出水アナはインスタグラムで「節分でしたね恵方巻き、召し上がりました？私は食べやすい長さのものをもぐもぐ頂きました」とコメントし、自身の指をツノに見立てて鬼のポーズをした写真をアップ。「健やかな毎日になりますように…」と日々への思いで結んだ。この投稿には「恵方巻き食べました福が来ますように