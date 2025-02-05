今日5日(水)も、日本海側は広く大雪や暴風雪に厳重警戒。特に、活発な雪雲が流れ込む北陸や岐阜県周辺では短時間に積雪が急増するおそれ。また、四国や九州の平地でも積雪の可能性があるため、外出の際は交通情報の確認も。北陸は平地でも警報級の大雪今日5日(水)は、本州付近は冬型の気圧配置が強まるため、東北から九州の日本海側は広く大雪や暴風雪に警戒が必要です。特に、活発な雪雲が断続的に流れ込む北陸や岐阜県では、短時