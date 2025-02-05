世界初の人工衛星スプートニクに匹敵するショック1月27日、月曜日の朝、東京株式市場で日経平均株価が、366円18銭安で、3万9556円80銭へと値下がりした。銀行株や不動産株が値上がりしたのに反して、半導体関連のアドバンテストや東京エレクトロンなどの株が大幅に値を下げたからだ。値下がりは、週末のニューヨークでAI関連株が軒並み下げ、それに引きずられたためと、ひとまず常套文句で片付けられた。だが、真相は重大だった。A