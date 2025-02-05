Number_iの『GOD_i』が、5日発表の『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で、初登場1位を獲得しました。楽曲『GOD_i』は、初週6万9668ダウンロードを記録。これで、2024/12/16付での『HIRAKEGOMA』に続き、自身通算6作目のデジタルシングル1位獲得となりました。また今回の記録は、2024年度の『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で初週ダウンロード数1位を獲得した『GOAT』を上回り、自己最高となる