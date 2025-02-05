アメリカのトランプ大統領は、国連人権理事会から離脱する大統領令に署名しました。第一次政権の時に続き、2回目の離脱です。【写真を見る】トランプ大統領、国連人権理事会から離脱する大統領令に署名1期目の2018年にも離脱トランプ大統領は4日、国連人権理事会からの離脱と、UNRWA＝国連パレスチナ難民救済事業機関への資金提供停止を指示する大統領令に署名しました。また、ユネスコ＝国連教育科学文化機関からの離脱や、国連